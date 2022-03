Onu, entro il weekend i rifugiati saranno 1,5 milioni

Il numero di rifugiati in fuga dall'invasione russa potrebbe potenzialmente raggiungere 1,5 milioni entro questo fine settimana. Lo ha affermato il capo dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. Attualmente l'Onu stima che abbiano già lasciato l'Ucraina oltre 1,3 milioni di persone. "Questa è la crisi dei rifugiati più rapida che abbiamo visto in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale", ha detto Grandi secondo quanto riporta il Guardian.

Sono 11.323 i cittadini ucraini entrati in Italia finora dall'inizio del conflitto, principalmente attraverso la frontiera terrestre al confine italo sloveno (dove sono stati registrati 6.867 ingressi): 5.620 donne, 1.198 uomini e 4.505 minori. Sono i dati forniti dal Viminale e aggiornati alle 8 di oggi, secondo cui emerge che in 24 ore i nuovi ingressi sono stati circa 2.265. Le principali destinazioni risultano essere Roma, Milano, Bologna e Napoli, dove vengono raggiunti familiari e conoscenti già presenti in Italia.