ANSA-IL-PUNTO/Qui Parigi, Macron denuncia 'doppiezza' Putin

Il momento è grave, "il più grave per l'Europa da decenni", ha detto ieri Emmanuel Macron alla nazione. Ed oggi il presidente, come fa il capo dell'Eliseo nei momenti di massima crisi, consulta i suoi predecessori - Nicolas Sarkozy e François Hollande verranno ricevuti all'Eliseo - e, fatto ancor più raro, invia un suo messaggio al Parlamento. Da Bruxelles, Macron ha denunciato la "doppiezza" della Russia che ha "scatenato la guerra quando potevamo ancora negoziare la pace".

A 45 giorni dalle presidenziali, la guerra in Ucraina ha stravolto le priorità della politica, e ne sono testimonianza le precipitose giravolte di chi - come Marine Le Pen ed Eric Zemmour all'estrema destra, Jean-Luc Mélenchon all'estrema sinistra - ha preso le distanze nelle ultime ore da Vladimir Putin dopo averlo difeso ad oltranza o aver escluso qualsiasi iniziativa ostile in Ucraina.

Il presidente, a Bruxelles per il vertice straordinario dell'Ue, ha annunciato che la Francia "continuerà a svolgere pienamente il suo ruolo di garanzia degli alleati della Nato inviando in Estonia un nuovo contingente in seno alla presenza avanzata rafforzata, anticipando la partecipazione alla 'polizia dei cieli' nel Baltico a marzo, e accelerando il dispiegamento in Romania" delle sue truppe.

Macron, che nelle ultime settimane aveva moltiplicato gli sforzi diplomatici con il Cremlino e ieri sera ha avuto un ennesimo scambio telefonico "franco" con Putin, ha denunciato la "doppiezza" di Mosca: appena prima dell'invasione in Ucraina, ha lamentato a Bruxelles, "discutevamo ancora i dettagli dell'applicazione degli accordi di Minsk. Quindi c'è doppiezza, c'è una scelta deliberata e cosciente del presidente Putin di scatenare la guerra quando potevamo ancora negoziare la pace".

Il presidente francese ha esortato a "trarre tutte le conclusioni dalla scelta" di Putin di voler far balbettare la storia europea e riportarci a logiche di impero e di confronto, beffandosi dei principi che presiedono al diritto internazionale".