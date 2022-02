Ok leader Ue a massicce sanzioni, da trasporti a finanza

(ANSA) - BRUXELLES, 24 FEB - "Il Consiglio europeo concorda sulla messa in campo di misure restrittive che impongono massicce e severe conseguenze per la Russia. Le sanzioni coprono il settore finanziario, energetico quello dei trasporti, l'export di beni e finanziario, la politica dei visti e l'inserimento nella lista nera, e con nuove criteri, di personalità russe". E' quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo. Nel settore energetico, però, non dovrebbero essere comprese misure dirette al comparto del gas. "Il Consiglio - si legge - adotterà il pacchetto senza ritardi". I leader Ue, inoltre, annunciano nuove sanzioni anche alla Bielorussia. (ANSA).