Germania, Steinmeier verso un secondo mandato da presidente

ll presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier sarà rieletto oggi per un secondo mandato dopo essersi guadagnato la reputazione di instancabile difensore dei valori democratici in un momento in cui il recrudescenza dell'estremismo di estrema destra e la pandemia di coronavirus li hanno messi a dura prova in Germania. Il socialdemocratico, 66 anni, è stato due volte ministro degli Esteri nel governo di Angela Merkel.

L'elezione del presidente quest'anno non si svolgerà come al solito al Bundestag ma presso la Paul Loebe Haus, un complesso di uffici di fronte alla Cancelleria nel centro di Berlino, per esigenze di distanziamento sociale. Sarà votato dall'Assemblea Federale, composta dai parlamentari più i delegati dei Lander, per un totale di 1.500 elettori.