Burkina Faso: la giunta revoca il coprifuoco

(ANSA) - OUAGADOUGOU, 03 FEB - La giunta militare del Burkina Faso ha revocato il coprifuoco nazionale imposto dopo il colpo di Stato del mese scorso: lo ha reso noto in un comunicato il tenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba, leader del Movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione.

Tuttavia, la vita notturna non riprenderà completamente poiché "le celebrazioni popolari e gli eventi festivi sono vietati dopo la mezzanotte da lunedì a giovedì e dopo le due del mattino da venerdì a domenica", sottolinea la nota.

Il coprifuoco era stato imposto il 24 gennaio scorso dalle 21 alle 5 e successivamente era stato ridotto da mezzanotte alle 4 del mattino. (ANSA).