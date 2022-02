Covid: Francia, alleggerimento misure,via obbligo mascherine

(ANSA) - PARIGI, 02 FEB - Promesse dal governo il 20 gennaio scorso, sono scattate questa mattina in Francia le misure di alleggerimento delle restrizioni per la pandemia, mentre la quinta ondata da' segnali di calo ormai da una settimana.

Da oggi non è più obbligatorio indossare la mascherina all'esterno, resta soltanto la "raccomandazione" di indossarla quando "non è possibile il rispetto del distanziamento".

Provvedimento molto atteso da tutto il mondo della cultura e dello sport, da oggi niente più limiti di accesso per i siti che ricevono pubblico, dagli stadi ai luoghi culturali, teatri, cinema e sale da concerto. Dovranno aspettare invece ancora due settimane le discoteche, che restano chiuse dal 10 dicembre.

Infine, sempre da oggi, il telelavoro non sarà più obbligatorio per 3 o 4 giorni a settimana ma soltanto "raccomandato", senza precisazione del numero di giornate. Nonostante le consegne del governo, peraltro, il lavoro a distanza non era aumentato nel mese di gennaio. (ANSA).