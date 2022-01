Lavrov, l'Occidente preso da una 'frenesia militaristica'

In Ucraina l'Occidente sta guardando a una qualche "vera provocazione", ha detto oggi il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov parlando davanti alla Duma. "I nostri colleghi occidentali - ha aggiunto Lavrov, citato dalla Tass - sono letteralmente in uno stato di frenesia militarista" e fanno "dichiarazioni isteriche". "Siamo pronti a tutto - ha detto ancora il ministro degli Esteri -. Noi non abbiamo mai attaccato nessuno, siamo sempre stati noi ad essere attaccati, e quelli che l'hanno fatto non se la sono cavata".