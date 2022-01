Burkina: spari in caserme, ma governo smentisce golpe

Colpi di arma da fuoco sono stati sparati oggi in diverse caserme del Burkina Faso, incluse due nella capitale Ouagadougou: la notizia, riferita da fonti militari e da residenti, è stata confermata dal governo che ha però smentito che sia in corso un colpo di Stato militare. Gli scontri a fuoco giungono all'indomani dell'arresto da parte della polizia di decine di persone che protestavano contro l'incapacità del governo di arginare la violenza jihadista che devasta il Paese. In un comunicato il governo ha inoltre invitato "la popolazione a mantenere la calma".