Biden: 'Nessun nuovo lockdown, ma vaccinatevi'

"Non torneremo ai lockdown, ma dobbiamo vaccinarci, e chi lo deve fare faccia la terza dose": è l'appello di del presidente americano Joe Biden in conferenza stampa". "So che c'è molta frustrazione, ma questo è a causa del Covid che crea ansia e panico. Ma ora dobbiamo immaginare un futuro oltre la pandemia", ha aggiunto Biden, spiegando che presto il virus "non farà più paura".

"E' stato un anno di difficoltà ma anche un anno di enormi progressi": lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa alla Casa Bianca alla vigilia del primo anno della sua presidenza, citando alcuni dati record: i 210 milioni di vaccinati, gli oltre 6 milioni di nuovi posti di lavoro, il tasso di disoccupazione al 3,9%.

Biden, crescita miglior rimedio all'inflazione - La crescita è il miglior rimedio all'inflazione: è la ricetta fornita da Joe Biden nella conferenza stampa alla Casa Bianca alla vigilia del primo anno della sua presidenza. "La cosa migliore per affrontare i prezzi alti è rendere l'economia più produttiva", ha detto, indicando tra le priorità la soluzione del problema della catena di fornitura. Importante a suo avviso anche ridurre i costi per le famiglie, dagli asili all'energia, attraverso il suo piano Build Back Better.

"Sarà un disastro per la Russia se invade l'Ucraina": lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa alla Casa Bianca alla vigilia del primo anno della sua presidenza, ammonendo che vi saranno "sanzioni severe" e "perdite umane" anche per Mosca. Il presidente ha ricordato di aver mandato già 600 milioni di equipaggiamento militare sofisticato a Kiev.

'Sanzioni severe e perdite umane'."Penso che Putin non voglia una guerra conclamata ma che stia testando l'Occidente e la Nato per quanto può"