Raid dell'aviazione saudita a Sanaa nello Yemen, 14 morti

E' di 14 uccisi il bilancio, non verificabile in maniera indipendente, del raid dell'aviazione saudita sulla capitale yemenita Sanaa, in mano agli insorti Huthi. Lo riferiscono fonti di stampa citate dalle tv panarabe.

Questa notizia giunge all'indomani degli attacchi aerei compiuti dagli Huthi, sostenuti dall'Iran, sulle installazioni petrolifere di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Nei raid sono stati uccisi tre operai, due indiani e un pachistano.

Secondo la tv al Masira degli stessi insorti filo-iraniani, nel bombardamento di stamani sono state colpite abitazioni civili nella capitale.

I media riferiscono dell'uccisione di un generale in pensione delle forze yemenite assieme alla moglie e al figlio.

L'Onu si è detta "profondamente preoccupata" per la continua escalation del conflitto in Yemen. "Il 2022 ha visto il conflitto intensificarsi" e "negli ultimi giorni ci sono stati decine di attacchi aerei e di artiglieria lanciati dalle parti con apparentemente scarso riguardo per i civili", ha deplorato oggi a Ginevra la portavoce dell'Alto commissariato Onu per i diritti umani, Ravina Shamdasani. "I dati raccolti dall'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani indicano che, a gennaio, ci sono stati 839 attacchi aerei da parte della coalizione a guida saudita, rispetto ai 1.074 nel mese di dicembre.

A dicembre ci sono stati circa 16 attacchi di droni, 12 di missili balistici e altri tre attacchi lanciati dalle forze di Ansar Allah" (Houthi sostenuti dall'Iran) "verso il territorio saudita. Ad oggi, a gennaio, i rapporti indicano che ci sono stati 10 attacchi di droni verso l'Arabia Saudita", ha aggiunto. In questo contesto, l'Onu invita tutte le parti a garantire la protezione dei civili e delle infrastrutture civili. "Qualsiasi attacco, compresi gli attacchi aerei, dovrebbe rispettare pienamente i principi di distinzione, proporzionalità e precauzione". Il mancato rispetto di tali principi "potrebbe equivalere a crimini di guerra", ha aggiunto la portavoce.