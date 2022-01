Iran: torna in carcere la ricercatrice franco-iraniana

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - La ricercatrice franco-iraniana Fariba Adelkhah è stata nuovamente incarcerata perché non ha rispettato le regole degli arresti domiciliari. Lo ha detto un funzionario dell'amministrazione giudiziaria iraniana.

"Purtroppo, la signora Adelkhah ha deliberatamente violato decine di volte i limiti fissati per i suoi arresti domiciliari e, di conseguenza, è stata rimandata in prigione", ha affermato il vice capo dell'amministrazione giudiziaria Kazem Gharibabadi citato dall'agenzia per l'informazione giudiziaria Mizan.

