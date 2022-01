Spagna: muore l'architetto catalano Ricardo Bofill

(ANSA) - MADRID, 14 GEN - È morto a Barcellona Ricardo Bofill, uno degli architetti spagnoli più rinomati, autore di progetti anche in Italia: lo riporta la stampa iberica. La notizia è stata ripresa anche dal ministro della Cultura spagnolo, Miquel Iceta. Bofill aveva 82 anni. In Spagna è stato autore di importanti progetti come il Parco Manzanares di Madrid o il Teatro Nazionale della Catalogna. Fu marito dell'attrice Serena Vergano. (ANSA).