Ucraina: Osce, rischio guerra maggiore che in ultimi 30 anni

"Sembra che il rischio di guerra nell'area Osce sia oggi maggiore che mai negli ultimi 30 anni". Questo l'allarme lanciato a Vienna dal ministro degli affari esteri polacco Zbigniew Rau, nel suo discorso d'inaugurazione della presidenza polacca del Consiglio Permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. "Da diverse settimane affrontiamo il rischio di una forte escalation nell'Europa orientale. Dobbiamo lavorare immediatamente a garanzie di sicurezza per la regione" ha aggiunto Rau deplorando il ritorno della retorica delle "sfere di influenza". Secondo Rau, l'Osce, un forum multilaterale per la sicurezza composto da 57 Stati e nato durante la guerra fredda, "è la piattaforma giusta per discutere di sicurezza globale da Vancouver a Vladivostok e può contribuire a mitigare le controversie esistenti".

Borrell, nessun negoziato sotto pressione Russia - Non ci saranno negoziati sull'Ucraina sotto la pressione militare della Russia: lo ha detto il capo della diplomazia dell'Ue, Josep Borrell, parlando questa mattina a Brest, in Francia, dove oggi si tiene un incontro informale con i ministri della Difesa dell'Ue, in gran parte dedicato alla minaccia di un nuovo conflitto in Ucraina. "Non dovrebbero esserci negoziati sotto pressione" - ha detto - aggiungendo che "i movimenti russi fanno parte della pressione". "Ci è stato assicurato che nulla sarà deciso o negoziato senza gli europei e il coordinamento con gli americani è assolutamente perfetto", ha detto ancora Borrell.

Mosca, sanzioni Usa a Putin paragonabili a rottura relazioni - L'eventuale introduzione di sanzioni Usa contro il presidente russo Vladimir Putin sarebbe "una misura oltre ogni limite, paragonabile alla rottura delle relazioni": lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass. "Introdurre sanzioni contro un capo di Stato e contro il leader della Russia, lo ripeto un'altra volta, è una misura oltre ogni limite, paragonabile alla rottura delle relazioni": ha detto Peskov secondo la Tass.