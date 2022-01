Usa:editoriale Wsj,Hillary Clinton 2024, migliore chance dem

Hillary Clinton potrebbe tornare nel 2024: "diverse circostanza hanno creato un vuoto di leadership nel partito democratico che Hillary Clinton potrebbe colmare". Ad aleggiare l'ipotesi è un editoriale del Wall Street Journal firmato da Douglas Schoen e Andrew Stein, secondo i quali l'ex segretario di stato è già in una posizione di vantaggio per diventare la candidata democratica nel 2024. "Se i democratici dovessero perdere il controllo del Congresso nel 2022, Clinton potrebbe usare la sconfitta come base per candidarsi", affermano Schoen e Stein facendo riferimento al basso gradimento di Joe Biden e ai dubbi sulla sua possibile rielezione, alla scarsa popolarità di Kamala Harris e all'assenza di un democratico forte per guidare il ticket 2024.

"Se i democratici vogliono una chance di vincere la presidenza nel 2024, Clinton potrebbe essere la loro opzione migliore", aggiungono gli autori.