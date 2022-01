Francia: strage del 2012 a Chevaline, fermata una persona

PARIGI - Una persona è stata posta oggi in stato di fermo in Francia nel quadro dell'inchiesta sulla cosiddetta "strage di Chevaline", nei pressi del lago di Annecy, il 5 settembre 2012, in cui sono rimasti uccisi alcuni membri di una stessa famiglia, gli al-Halli, turisti inglesi di origini irachene in vacanza in Francia, e un ciclista francese, Sylvain Mollier.

Solo due bambine, di 4 e 7 anni, sono sopravvissute.al crimine che rimane ancora oggi uno dei più grandi misteri giudiziari della Francia. "Questo fermo ha l'obiettivo di procedere a delle verifiche" e delle "perquisizioni sono in corso presso il domicilio" di questa persona, precisa in una nota la procura di Annecy, nel sud-est della Francia.