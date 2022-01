Gb: 70 anni di regno, rivelato programma Giubileo di Platino

Culminerà in una striscia di 4 giornate non lavorative extra nell'intero Regno Unito, dal 2 al 5 giugno, il calendario delle celebrazioni del Giubileo di Platino, destinato a segnare i 70 anni sul trono della regina dei record, Elisabetta II, e a scattare a partire dal 6 febbraio: data in cui l'attuale sovrana, allora neppure 26enne, ereditò nel 1952 il Regno nel giorno della morte prematura di suo padre, re Giorgio VI.

Il programma ufficiale è stato reso noto oggi, nelle linee essenziali, da Buckingham Palace. Include - Covid permettendo - una serie di appuntamenti ai quali la corte britannica annuncia la presenza di alcune delle "più grandi star mondiali". Secondo la Bbc, diversi eventi vedranno la presenza dell'erede al trono Carlo e della sua consorte Camilla o di altri membri della famiglia; mentre non è ancora stato confermato quali saranno quelli a cui Sua Maestà, classe 1926, che compirà 96 anni in aprile, presenzierà di persona. La regina ha d'altronde cancellato qualunque spostamento significativo negli ultimi tre mesi circa, dopo aver ricevuto la raccomandazione tassativa dei medici di trascorrere un periodo di riposo nel castello di Windsor, dove tuttora si trova: periodo durante il quale si è sottoposta anche a un rarissimo ricovero-lampo in ospedale di 24 ore per imprecisati accertamenti diagnostici. Anche se la sua tempra d'acciaio non sembra venuta meno, come confermato dalla ricomparsa in video recente, la ripresa di alcuni impegni pubblici (sia pure in forma leggera) e la determinazione ribadita più volte di non mancare ai momenti clou del Giubileo: a dispetto del dolore per la perdita nel 2021 del quasi centenario principe consorte Filippo, pilastro della sua vita in 73 anni di matrimonio, o dei grattacapi dinastici legati allo strappo del nipote Harry, con la moglie Meghan, ma soprattutto al coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein del suo terzogenito Andrea.- Già da oggi scatta intanto la competizione per ideare uno speciale pudding (tipico dolce della tradizione isolana) da dedicare al 70esimo anniversario di Elisabetta II. Il migliore sarà proclamato da una giuria di cui fanno parte fra gli altri la pasticciera televisiva dame Mary Berry e Monica Galetti, già vincitrice (di origini italiane) di Masterchef UK. La ricetta verrà poi resa pubblica a beneficio di tutti i sudditi e le suddite.