Covid: cigarette in cambio di lattuga, Xi'an torna al baratto

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Sigarette in cambio di lattuga, detersivo per i piatti per un po' di mele e persino il Nintendo al posto di un pacco di noodles. Nella metropoli cinese di Xi'an, in quarantena da 10 giorni per un focolaio di Covid, continua la carenza di cibo e i suoi 13 milioni di abitanti hanno deciso di ricorrere al baratto. Lo riporta la Bbc.

Video postati su Wiebo, il sito di microblogging più popolare in Cina, mostrano gli scambi di beni avvenuti negli ultimi giorni. Le autorità della città hanno fornito cibo gratuito alle famiglie, ma alcune persone hanno denunciato che le loro scorte si stanno esaurendo o che non hanno ancora ricevuto aiuti. Video e foto sul sito di social media Weibo mostravano persone che offrivano sigarette con un po' di verdure, assorbenti in cambio di frutta e persino una console Nintendo Switch per un pacco di noodles e due panini, un tablet al posto di un po' di riso.

"Le persone non hanno più da mangiare qui e hanno iniziato a fare baratti con i loro vicini", ha spiegato un abitante della metropoli a Radio Free Asia. "I cittadini sono tornati all'era del baratto: le patate vengono scambiate con i cotton fiocc", scritto un utente di Weibo, mentre un altro ha descritto la situazione come un "ritorno alla società primitiva". (ANSA).