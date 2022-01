Covid, anche la Francia alleggerisce la quarantena ai vaccinati

(ANSA) - PARIGI, 02 GEN - Anche la Francia alleggerisce la quarantena anti-Covid per i vaccinati. Il governo francese ha annunciato che al fine di "preservare la vita socioeconomica del Paese" le regole d'isolamento per i positivi al coronavirus e per i loro contatti saranno più leggere da domani per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale.

Gli individui positivi completamente vaccinati dovranno auto isolarsi per sette giorni indipendentemente dalla variante, un isolamento che può essere revocato dopo cinque giorni in caso di test antigene o pcr negativi. E non ci sarà più quarantena per i loro contatti completamente vaccinati. Tuttavia, questi dovranno rispettare rigorosamente le precauzioni anticontagio e "fare test regolari", ha spiegato il ministro della Salute, Olivier Véran.

Finora in Francia le persone positive dovevano isolarsi per dieci giorni e i casi di contatto di una persona che aveva contratto la variante Omicron dovevano isolarsi per almeno sette giorni. La durata dell'isolamento poteva arrivare anche a 17 giorni quando si condivideva l'abitazione con una persona positiva.

Questo cambiamento di regole risponde alla necessità di "tenere conto del rapidissimo sviluppo della distribuzione della variante Omicron in Francia" e deve consentire di "avere un rapporto rischio-beneficio volto a garantire il controllo della contaminazione pur mantenendo la vita socioeconomica", afferma in un comunicato il Ministero della Salute. Inoltre, "i primi dati virologici disponibili" mostrano "un tempo di incubazione di Omicron più breve rispetto alle varianti precedenti, andando a favore di una possibile riduzione della durata della quarantena".

D'altra parte, le persone che risultano positive e non hanno un programma vaccinale completo dovranno isolarsi per dieci giorni. Viene mantenuta la quarantena di sette giorni anche per i casi di contatto non totalmente vaccinati, che dovranno ottenere un test negativo al termine di questo periodo per poter uscire dall'isolamento. (ANSA).