Pizzaballa, quest'anno più partecipazione ma mancano i pellegrini

(ANSA) - GERUSALEMME, 25 DIC - "Rispetto al Natale dell'anno scorso, la partecipazione è molto maggiore e questo è un segno incoraggiante". Lo ha detto il Patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, nell'omelia della Messa di mezzanotte a Betlemme, sottolineando tuttavia che per il secondo anno consecutivo "manca ancora una parte importante perché la gioia sia completa. Mancano i pellegrini". "Ci auguriamo che con un'azione congiunta di politica, Chiesa e operatori turistici, locali e internazionali, si possano - ha proseguito - trovare forme sicure di ripresa di questa attività, nonostante la pandemia".

Il Patriarca nella sua predica ha poi fatto un excursus sulla situazione dei territori che ricadono nella gestione della sua Diocesi, da Cipro alla Giordania a Israele, a Gaza. E proprio alla Messa come l'anno scorso non ha partecipato a causa della pandemia il presidente palestinese Abu Mazen, ma era presente il premier Mohammed Shtayyeh con vari ministri e il sindaco di Betlemme, Anton Salman. Pizzaballa celebrerà oggi anche la Messa di Natale sempre nella chiesa di Santa Caterina, attigua alla Basilica della Natività. (ANSA).