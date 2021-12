Nuovo record di contagi in Gran Bretagna, quasi 120 mila in 24 ore

Nuovo record assoluto di contagi da Covid nel Regno Unito dall'inizio della pandemia: sono stati registrati quasi 120 mila casi nelle ultime 24 ore (119.789), con 147 decessi.

Francia avanza spedita verso l'adozione del Super Green Pass - La Francia avanza spedita verso la trasformazione dell'attuale "pass sanitario" in "pass vaccinale", una sorta di 'Super Green Pass' alla francese. Dopo il previsto via libera nel consiglio dei ministri straordinario fissato per lunedì prossimo a Parigi, il progetto di legge verrà esaminato mercoledì in commissione, all'Assemblea Nazionale e il ministro della Salute, Olivier Vèran, verrà interrogato il giorno stesso dai deputati, si legge oggi in Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla quinta ondata del coronavirus e all'arrivo della variante Omicron, l'attuale amministrazione del presidente Emmanuel Macron ha annunciato il 17 dicembre scorso la trasformazione del pass sanitario in pass vaccinale. In pratica, si tratta di un sorta di Super Green Pass 'alla francese' ispirato a quello già introdotto in Italia. L'entrata in vigore era inizialmente prevista entro fine gennaio ma vista l'urgenza della situazione, l'obiettivo è ora di adottarlo "entro i primi quindici giorni del mese di gennaio". Vista l'ostilità di imprenditori e parti sociali, il progetto non sembra includere al momento l'obbligo per i lavoratori dipendenti, contrariamente a quanto già avviene in Italia.

Per Lauterbach grande ondata a gennaio in Germania - "Una grande, veloce ondata di Covid in Germania ancora non c'è. Ma questo cambierà all'inizio del nuovo anno e nelle prime settimane di gennaio". Lo ha detto il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, parlando all'emittente WDR2, in vista della progressiva diffusione, anche nella Repubblica federale, della variante Omicron. Il ministro ha raccontato che trascorrerà le feste di Natale con i familiari, "un gruppo di meno di 5 persone. Io festeggerò in modo molto intimo, e questo consiglio a tutti i tedeschi", ha aggiunto