Due donne ostaggio in un negozio a Parigi, escluso terrorismo

Un uomo armato di coltello, "conosciuto per problemi psichiatrici", ha preso in ostaggio due donne in un negozio nel 12mo arrondissement di Parigi, si apprende da una fonte della polizia che esclude la pista del terrorismo. Il sequestratore, "di una cinquantina d'anni", tiene le due donne in ostaggio in una boutique nel quartiere della Bastiglia, dove è stata inviata la Brigata di ricerca e intervento della questura, ha detto la stessa fonte.