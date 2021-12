Birmania: soldati in auto contro manifestanti, tre feriti

Almeno tre persone sono rimaste ferite questa mattina durante una manifestazione pacifica anti golpe a Yangon dopo che le forze di sicurezza birmane hanno investito la folla a bordo di una grossa auto: lo hanno riferito testimoni oculari.

"Hanno aumentato la velocità quando si sono avvicinati ai manifestanti - ha raccontato un giornalista che ha voluto mantenere l'anonimato per motivi di sicurezza, riferendosi ai soldati birmani -, era come se li volessero investire". Alcune persone, tra le quali c'era anche chi portava striscioni a sostegno della leader deposta Aung San Suu Kyi, sono state investite e sono cadute a terra mentre altre sono fuggite. "Poi i soldati sono saltati fuori dall'auto e hanno iniziato a sparare", ha proseguito il giornalista.

Secondo un altro testimone, uno dei manifestanti è rimasto ferito gravemente ed è stato portato via in ambulanza insieme ad altri due, uno dei quali è un giornalista locale. I soldati hanno poi iniziato a picchiare tre persone travolte dall'auto, ha detto un residente 26enne. "I soldati hanno poi puntato le armi contro di noi e hanno ordinato a tutti i presenti di andarsene, quindi siamo stati costretti ad andarcene", ha aggiunto.