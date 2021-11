Tempesta fredda Arwen flagella Gb, almeno due morti

Almeno due persone sono morte in Irlanda del Nord e nel Nord dell'Inghilterra, colpite, insieme al Centro-nord dell'Inghilterra e Galles, dalla furia della tempesta fredda Arwen, alimentata da raffiche di vento con punte fino a quasi 160 km orari, che ha anche lasciato decine di migliaia di persone senza elettricità mentre diversi voli e treni sono stati soppressi.

Le due vittime, fanno sapere i media britannici, sono due uomini colpiti entrambi da alberi spezzati o sradicati dalla furia del venti, uno ad Antrim, in Irlanda del Nord, l'altro nella contea inglese di Cumbria, nel nord-est inglese.

Il record del vento è stato registrato nel Northumberland, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Ma si ha notizia di almeno 80.000 persone senza elettricità in Scozia, di almeno 120 camion rimasti bloccati per la neve a Rochdale, vicino a Manchester, e i media mostrano anche autocarri rovesciati su un lato dalla furia di Arwen.

Le compagnie ferroviarie nelle aree colpite hanno invitato i passeggeri a restare a casa almeno fino a lunedì.