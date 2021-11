Covid: nuovo record in Russia, 1.254 morti in 24 ore

La Russia ha registrato 1.254 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore, il più alto numero giornaliero dall'inizio della pandemia. Lo riporta il centro di crisi anti-coronavirus. Il totale dei morti è salito a 261.589. Secondo i dati del centro di crisi, in Russia il 2,83% dei pazienti con coronavirus sono morti.

Intanto la situazione in Germania "è fortemente drammatica" come ha detto la cancelliera Angela Merkel e per questo "è assolutamente tempo di agire". Annunciate restrizioni più severe per i non vaccinati. Si applicherà il modello 2G, che li esclude in parte dalla vita pubblica, nel caso in cui il tasso di ospedalizzazione salga oltre il 3 su livello regionale. Deciso anche l'obbligo vaccinale per il personale sanitario. Il Land di Sassonia va verso il lockdown parziale fino al 15 dicembre.

"La situazione è seria, è ancora più seria della settimana scorsa. La dinamica del contagio non è stata interrotta. In quattro settimane l'incidenza del virus si è quintuplicata". Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Jans Spahn che ha citato le misure anticovid decise ieri che "andranno implementate e controllate".

Da lunedì sarà lockdown generale in due Land dell'Austria e in Slovacchia arriva il lockdown per i non vaccinati. Aumentano i casi in gran parte dell'Europa, con Irlanda, Benelux e Paesi baltici in rosso scuro.

Il lockdown delle persone non vaccinate contro il Covid-19, così come applicato in Austria, "non è necessario in Francia" ha assicurato il presidente Emmanuel Macron in un'intervista a La Voix du Nord, quotidiano locale francese. "I paesi che richiudono i non vaccinati - spiega il presidente francese - sono quelli che non hanno istituito il green pass. Si tratta di una misura che, quindi, non è necessaria in Francia". "Invece, penso che dobbiamo tutti diventare ambasciatori della vaccinazione. Le parole dei personaggi pubblici hanno dei limiti, lo vedo. Aiutatemi a convincere i reticenti, quelli che si sono rinchiusi in una sfiducia solitaria".