Usa: monta protesta per fermare esecuzione capitale in Oklahoma

Montano tensioni e proteste a Oklahoma City per convincere il governatore repubblicano Kevin Sitt a commutare la condanna a morte, prevista nelle prossime ore, del 41/enne afroamericano Julius Jones, che nei 20 anni trascorsi in carcere si è sempre professato innocente riguardo all'uccisione nel 1999 dell'imprenditore Paul Howell. Il suo caso ha ricevuto un'attenzione internazionale anche per un processo ritenuto controverso, con una difesa inefficace e inesperta, pregiudizi razzisti tra i giurati e una presunta negligenza da parte dell'accusa.

Oggi gli studenti delle scuole superiori della città sono usciti dalle classi e nel parlamento statale si sono tenute veglie di preghiera, mentre la residenza del governatore è stata protetta con barricate. Oltre 6 milioni di persone hanno firmato una petizione a favore di Jones, mentre il board per la libertà condizionale ha raccomandato la clemenza per il detenuto. A suo favore si sono mobilitati vari vip dello spettacolo e dello sport, come la star dei reality tv Kim Kardashian, gli attori Kerry Washington e Mandy Patininkin, il quarterback dei Cleveland Browns Baker Mayfield. Anche l'ambasciatore Ue in Usa, Stavros Lambrinidis, ha chiesto al governatore di risparmiare la vita di Jones.