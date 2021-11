Libia: si candida anche l'ex ministro dell'Interno Bashagha

Il potente ex ministro dell'Interno libico Fathi Bashagha ha presentato ufficialmente la propria candidatura alle elezioni presidenziali previste per il 24 dicembre. "Io, Fathi Bashagha, dichiaro la mia candidatura alle elezioni presidenziali", ha affermato dopo aver presentato documenti all'Alta commissione elettorale (Hnec) a Tripoli. Come attestato dalla stessa Hnec, sale così a 15 il numero di candidature presentate finora : fra gli altri, anche quelle di Seif al-Islam Gheddafi, figlio dell'ucciso leader libico Muammar; e del generale Khalifa Haftar, l'uomo forte dell'est del Paese.