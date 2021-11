Biden detta i tempi, in 4 giorni il presidente della Fed

Joe Biden annuncia: in circa quattro giorni ci saranno informazioni sulla nomina a presidente della Fed. Biden offre così una tempistica per rassicurare i mercati che attendono da tempo di conoscere la sua decisione su chi guiderà la banca centrale. In corsa ci sono Jerome Powell e Lael Brainard.

Inoltre il presidente americano ha vietato l'ingresso negli Usa al presidente del Nicaragua Daniel Ortega, a sua moglie e al vicepresidente Rosario Murillo, nonché ad un ampio ventaglio di ministri e responsabili del Paese, denunciando i loro "attentati" alla democrazia. "La repressione e gli abusi del governo Ortega e di quelli che lo sostengono impongono agli Stati Uniti di agire", afferma il presidente americano, dopo la contestata rielezione del leader nicaraguense.