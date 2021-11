Record terze dosi in Gb, oltre 2 milioni la scorsa settimana

Oltre due milioni di persone nel Regno Unito hanno ricevuto la terza dose del vaccino contro il covid-19 nella sola scorsa settimana, una cifra record secondo le autorità sanitarie locali. Lo riferisce il Guardian. In particolare Nhs England, il servizio sanitario pubblico per l'Inghilterra, rende noto che fra il 6 e il 12 novembre sono state somministrate 2,1 milioni di terze dosi del vaccino, rispetto all'1,7 milioni della settimana precedente. In totale, sono oltre 10 milioni le persone che ad oggi anno ricevuto la dose cosiddetta 'booster' del siero in Inghilterra.

Mentre la quarta ondata della pandemia continua a colpire l'Europa, e soprattutto i Paesi dell'est, in Austria l'annunciata stretta contro i no vax scatterà da domani. Lo ha annunciato il cancelliere Alexander Schallenberg parlando di "una situazione grave" e di un livello "vergognoso" di immunizzazioni nel Paese . "Dobbiamo aumentare il tasso di vaccinazione. È vergognosamente basso": "Non facciamo questo passo a cuor leggero ma purtroppo è necessario". Circa il 65% della popolazione è completamente vaccinato contro il Covid, riporta il Guardian, secondo il quale si tratta di uno dei tassi più bassi dell'Europa occidentale.



In Slovenia si mantiene altissima la percentuale di positività ai test anticovid, che nelle ultime 24 ore è risultata del 44,2%. Come riferiscono i media regionali, anche l'incidenza su 100 mila abitanti nelle due settimane resta a livelli allarmanti, con l'ultimo dato a 2.003. Da ieri i nuovi contagi sono stati 2.365. I casi attivi sono attualmente 42.240, mentre cresce la pressione sul sistema ospedaliero, e in particolare sulle terapie intensive.