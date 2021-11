Covid, record di contagi in Germania: oltre 50mila in un giorno

La Germania ha registrato ieri un record di 50.196 nuove infezioni da Covid. Lo rendono noto le autorità sanitarie.

È la prima volta che la Germania supera i 50.000 casi giornalieri dall'inizio della pandemia, e arriva mentre i contagi e i decessi sono aumentati vertiginosamente negli ultimi giorni.

"Anche se tanti cittadini sono vaccinati la situazione non è buona e dobbiamo continuare a essere attenti", ha detto il socialdemocratico Olaf Scholz, futuro cancelliere tedesco, che parlando al Bundestag ha affermato che "la Germania deve essere attrezzata e messa al sicuro per l'inverno". Scholz ha parlato all'assemblea presentando il pacchetto di misure del cosiddetto "semaforo", la coalizione di Spd Verdi e Liberali che lavora per formare il prossimo governo, per gestire l'emergenza Covid. "Serve una grande campagna vaccini" e "bisogna puntare sul booster" nelle prossime settimane e mesi, ha spiegato.

Le autorità di Pechino hanno sigillato un centro commerciale e bloccato diverse aree residenziali a causa delle infezioni di Covid-19 rilevate nei distretti centrali della città. Sei nuovi casi, infatti, sono stati accertati a Chaoyang e Haidian, hanno riferito i media locali, tutti contatti stretti di persone contagiate di recente nella provincia nordorientale di Jilin. Il centro commerciale Raffles City a Dongcheng, area centrale della capitale con uffici e abitazioni, è stato chiuso ieri sera dopo la scoperta che uno stretto contatto di persona contagiata lo aveva visitato, ha riferito il Beijing Youth Daily.