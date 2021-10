Usa a Turchia, appello pro-Kavala 'rispetta la convenzione di Vienna'

L'Ambasciata Usa in Turchia ha affermato oggi in una nota che l'appello sottoscritto dagli ambasciatori di 10 Paesi in favore del filantropo Osman Kavala rispetta la Convenzione di Vienna. "In risposta alle domande sulla dichiarazione del 18 ottobre, gli Stati Uniti fanno notare - si legge nella nota - che si mantiene in conformità con l'articolo 41 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche" e "non interferisce con gli affari interni" della Turchia.