Corea Nord: Seul, missile balistico lanciato da sottomarino

La Corea del Nord ha testato un missile balistico verso il mar del Giappone: secondo i militari sudcoreani, è stato lanciato da un sito vicino a Sinpo, nella provincia di South Hamgyong, intorno alle 10:17 locali (le 3:17 in Italia). "Le autorità di intelligence di Corea del Sud e Stati Uniti stanno conducendo un'analisi approfondita", ha rimarcato in una nota il Comando di stato maggiore congiunto di Seul. Il lancio è avvenuto mentre i principali inviati nucleari di Corea del Sud, Usa e Giappone sono a Washington per discutere gli sforzi congiunti per riportare Pyongyang al tavolo negoziale tra aiuti umanitari e altri incentivi.

Il Nord ha continuato a lavorare ai suoi armamenti, come testimoniato dalla serie di recenti test missilistici, inclusi i lanci del mese scorso di un nuovo tipo di missile cruise a lungo raggio e di uno ipersonico. Il cauto ottimismo verso Pyongyang è riemerso dopo la riattivazione dei canali di comunicazione intercoreani all'inizio di ottobre. Oggi, invece, a Washington, si riuniranno gli inviati di Usa, Corea del Sud e Giappone, rispettivamente Sung Kim, Noh Kyu-duk e Takehiro Funakoshi per discutere una strategia comune sul Nord. Ieri, Noh e Kim si sono incontrati bilateralmente e hanno discusso della recente proposta del presidente di Seul Moon Jae-in sulla dichiarazione formale della fine della Guerra di Corea del 1950-53, che Seul ritiene sia una misura efficace per rafforzare la fiducia con Pyongyang. L'inviato degli Stati Uniti ha in programma di visitare Seul a fine settimana per discutere un ulteriroe riund di confronto su cosa fare con Pyongyang. L'Ufficio di presidenza di Seul, intanto, ha riunito d'urgenza il Consiglio di sicurezza nazionale per esaminare la situazione in risposta al lancio balistico della Corea del Nord in uno scenario complesso. Giovedì, infatti, la Corea del Sud lancerà lancerà Nuri, il suo primo razzo spaziale sviluppato sul fronte domestico, dal Naro Space Center di Goheung. Se tutto andrà per il meglio, la Seul sarà la decima nazione a inviare un satellite nello spazio con la propria tecnologia.

Il missile balistico dalla Corea del Nord sarebbe stato lanciato da un sottomarino lo afferma l'esercito sudcoreano. "Il nostro esercito ha rilevato un missile balistico a corto raggio non identificato, sarebbe un SLBM (Submarine-launched ballistic missile, ndr) lanciato dalla Corea del Nord", secondo una dichiarazione dei Capi di stato maggiore congiunti.

Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dai militari di Seul, il vettore avrebbe coperto una traiettoria di 430-450 km prima di finire nel mar del Giappone, con un'altitudine massima di 60 km. Il missile è stato lanciato intorno alle 10.17 locali (le 3:17 in Italia) da un sito vicino a Sinpo, nella provincia di South Hamgyong, sulla costa orientale del Paese.