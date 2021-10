Afghanistan: almeno 32 morti e 53 feriti a Kandahar

Tre esplosioni ha investito una moschea sciita nella città di Kandahar, la culla dei talebani in Afghanistan. Fonti mediche afghane ora riferiscono di almeno 32 morti e 53 feriti. Una quindicina di ambulanze sono arrivate sul posto, mentre le forze di sicurezza talebane sono state dispiegate intorno all'area. "Siamo rattristati nell'apprendere che è avvenuta un'esplosione in una moschea della confraternita sciita nella città di Kandahar, in cui sono stati uccisi e feriti alcuni nostri connazionali", ha twittato il portavoce talebano del ministero dell'Interno, Qari Sayed Khosti. Queste esplosioni sono arrivate una settimana dopo un attentato suicida contro una moschea sciita a Kunduz, rivendicato dall'Isis, che ha provocato decine di vittime.