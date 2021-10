A 15 anni dall'omicidio Politkovskaya scatta la prescrizione

Oggi, nel giorno del quindicesimo anniversario dell'assassinio della giornalista di Novaya Gazeta Anna Politkovskaya, sono scaduti i termini di prescrizione. Lo fa notare la stessa Novaya Gazeta.

Secondo l'articolo 78 del codice penale, infatti, chiunque viene esentato dalla responsabilità penale se sono trascorsi 15 anni dalla data del compimento di un crimine particolarmente grave. Novaya Gazeta nota che l'inchiesta non ha ancora individuato la persona che ha ordinato l'omicidio della Politkovskaja. Così, è sfuggito a ogni responsabilità.

"Il comitato di redazione di Novaya Gazeta intende chiedere la ripresa delle indagini sull'omicidio della Politkovskaja e la rivelazione del nome del mandante", afferma il giornale.

"Chiediamo al governo di Mosca di assicurare tutti i responsabili dell'assassinio di Anna Politkovskaya alla giustizia con un processo trasparente e aperto. Ci aspettiamo che la Russia confermi i suoi impegni, nell'ambito del sistema dell'Onu, dell'Osce e del Consiglio d'Europa, sulla tutela dei diritti umani e dei valori democratici". E' quanto dichiara il portavoce dell'Alto Rappresentante Ue per gli Affari Esteri, Josep Borrell, in occasione del quindicesimo anniversario dell'omicidio della giornalista russa.

"L'anniversario ha luogo in un momento in cui la stampa indipendente e la società civile affrontano una pressione senza precedenti da parte del governo russo", ha aggiunto il portavoce, sottolineando che l'Ue "continuerà a respingere ogni violazione del diritto internazionale. Siamo vicini alla società civile russa, alla società civile, agli attivisti per i diritti umani e ai giornalisti indipendenti e continueremo a sostenere il loro importante lavoro".