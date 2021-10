Covid: Russia, 929 morti in 24 ore, massimo da inizio epidemia

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'inizio dell'epidemia: lo riporta il centro operativo nazionale anti-coronavirus, ripreso dalla Tass. Stando al centro, in Russia nel corso dell'ultima giornata si sono registrati 25.133 nuovi casi di Covid.

Israele ha registrato il più basso numero di infezioni dalla fine dello scorso luglio. Nelle passate 24 ore - secondo il ministero della sanità - sono state 2.502 a fronte di oltre 115.000 con un tasso al 2.32%. Anche i casi gravi sono in netto calo: ora sono a 487 (oltre 700 nelle settimane trascorse). Dei nuovi positivi, il 38% è sotto gli 11 anni e il 14% tra i 12/18 anni. Il 46% dei casi riguarda la popolazione in generale, 41% la fascia araba e l'11% gli ebrei ortodossi (haredim). Dei malati gravi, circa 361 (il 77%) non sono vaccinati, 74 con 2 dosi e 33 (il 7%) anche con la 3/a. Il direttore generale del ministero della sanità Nachman Ash si è detto "ottimista" sul continuo calo degli indici di morbilità. "La discesa - ha sottolineato a Radio Fm103 - è chiara. Se nelle settimane venture vedremo che l'andamento continua, allora sì stiamo uscendo da questa ondata del virus".

Questa settimana il Brasile potrebbe raggiungere i 600mila decessi per coronavirus, dopo aver registrato altri 686 morti nelle ultime 24 ore, secondo i rapporti delle segreterie sanitarie dei governi statali. Il colosso latinoamericano ha accumulato finora 598.871 vittime dall'inizio della pandemia e la media mobile registrata nelle ultime 24 ore è stata di 479 casi al giorno per tutta l'ultima settimana, con un calo del 10% rispetto alla media registrata 14 giorni fa. Allo stesso tempo il numero totale di contagiati è arrivato a 21.498.932, di cui 22.109 nelle ultime 24 ore. I guariti sono invece 20.488.785, secondo il ministero della Salute. La media mobile di contagiati è stata di 16.791, con una riduzione del 53% rispetto all'ultima misurazione, riporta oggi il quotidiano Folha de Sao Paulo.