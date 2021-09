Serbia: sondaggio, 57% a favore adesione Ue

(ANSAmed) - BELGRADO, 29 SET - Se in Serbia si votasse in un referendum sull'adesione alla Ue, il 57% si direbbe a favore, il risultato migliore degli ultimi cinque anni, rispetto a un 30% di contrari e a un 12% di indecisi. E' quanto è emerso da un sondaggio condotto tra fine luglio e inizio agosto dal ministero per l'integrazione europea, e diffuso in concomitanza della visita oggi e domani a Belgrado della presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen.

Soddisfazione ha espresso la ministra per l'integrazione europea Jadranka Joksimovic, secondo cui il risultato positivo del sondaggio dimostra che la società in Serbia è focalizzata sul futuro del Paese e sulla qualità delle riforme. Maggiori opportunità di lavoro e guadagno, possibilità di viaggiare più liberamente in Europa e un futuro migliore per i giovani sono le motivazioni indicate dai favorevoli all'adesione. La Serbia è impegnata nel negoziato di adesione nel quale ha aperto finora 18 capitoli sul totale di 35.

L'ostacolo più duro da superare per l'integrazione di Belgrado nella Ue è la soluzione della questione del Kosovo, che appare ancora lontana. A più riprese Bruxelles ma anche i Paesi più importanti dell'Unione hanno lasciato intendere che per l'adesione, oltre alle riforme e ai criteri previsti, è necessario risolvere prima le dispute bilaterali ancora in sospeso. E nei Balcani sono tante. (ANSAmed).