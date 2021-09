Lo zio di Saman rifiuta l'estradizione in Italia

Danish Hasnain, lo zio di Saman, uccisa lo scorso 30 aprile a Novellara, rifiuta l'estradizione in Italia. Lo ha detto lui stesso al giudice che gli ha notificato oggi in tribunale a Parigi, città in cui è stato arrestato la scorsa settimana, la richiesta delle autorità italiane.

L'uomo ha negato le accuse. "E' tutto falso - ha detto alla giudice della Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello che gli notificava la richiesta di estradizione italiana - forse qualcuno mi ha visto? Sono forse uscito di casa?".



La Chambre de l'Instruction della Corte d'appello di Parigi, l'organo giudiziario chiamato a decidere sulle richieste di estradizione, ha fissato al 20 ottobre la 2/a udienza.