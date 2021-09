'Biden cancella viaggio Chicago per negoziati su sua agenda'

Joe Biden cancellerà il suo viaggio a Chicago previsto per oggi per continuare a guidare i cruciali negoziati a Washington sulla sua agenda legislativa, ancora in bilico al Congresso. Lo riferisce la Cnn citando un dirigente della Casa Bianca. La Casa Bianca ha confermato che Joe Biden ha rinviato a data da destinarsi la visita prevista per oggi a Chicago, per continuare a lavorare con i membri del Congresso all'approvazione del suo piano socio-economico e di quello sulle infrastrutture.