Germania: le reazioni in Italia e nel mondo

"In Germania si va verso un'ampia vittoria delle forze europeiste. Un ottimo segnale. Di fatto, ancora una volta, è stato sconfitto il sovranismo": così il ministro Luigi Di Maio commenta i primi risultati delle elezioni tedesche.



Il voto in Germania rappresenta "una scelta importante" anche per "la Francia e l'Unione europea" e "non vediamo l'ora di lavorare insieme sulla nostra sovranità tecnologica, la trasformazione della nostra industria e l'approfondimento del nostro mercato unico". E' il commento a caldo del commissario europeo Thierry Breton, impegnato a seguire gli sviluppi delle elezioni in Germania all'ambasciata tedesca in Francia.