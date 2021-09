Gabby, trovato un corpo in una foresta del Wyoming

Un corpo è stato trovato in una foresta nella contea di Teton in Wyoming (Usa), nella zona dove la polizia sta cercando tracce di Gabby Petito, 22 anni, la cui scomparsa durante un lungo viaggio nel West con il fidanzato Brian Laundrie - che è successivamente a sua volta svanito nel nulla - è uno dei gialli che in queste settimane appassionano gli americani. Il cadavere, ha detto l'Fbi in un briefing, coincide con la descrizione della giovane.

Di Brian Laundrie, 23 anni, non si hanno più notizie da martedì scorso. Nel suo caso le ricerche si sono spostate in una riserva naturale in Florida, dove ha detto che sarebbe andato l'ultima volta che ha parlato con i genitori. Non è accusato di nulla ma considerato "persona d'interesse" nella vicenda della scomparsa di Gabby. (ANSA).