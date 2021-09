Usa, altri 400 agenti a confine Messico per crisi migranti

WASHINGTON - L'amministrazione Biden intende mandare altri 400 agenti di frontiera a Del Rio, nel Texas meridionale, dove migliaia di migranti haitiani sono accampati sotto un ponte in precarie condizioni igienico-sanitarie. Lo scrive il Wall street Journal. Nel frattempo il governo Usa sta aumentando il numero dei voli per rimpatriare i migranti, in base ad una politica di salute pubblica che consente la loro rapida espulsione.