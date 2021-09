Gb: rimpasto, Raab lascia ministero Esteri per Giustizia

Dominic Raab lascia l'incarico di ministro degli Esteri britannico e va ad occupare quello di ministro della Giustizia, nell'ampio rimpasto lanciato dal premier britannico Boris Johnson. L'annuncio è arrivato dopo una lunga discussione fra il primo ministro conservatore e l'ormai ex capo del Foreign Office. Secondo Sky News, in un primo momento Raab non voleva accettare la nomina a titolare della Giustizia vista come una forma di 'degradazione'. È stato fortemente criticato per il caos del ritiro dall'Afghanistan e l'accusa d'essersi sottratto ai suoi doveri nei giorni della presa di Kabul rimanendo in vacanza a Creta.