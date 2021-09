11 settembre, cronaca di una giornata di terrore

Un attacco terroristico senza precedenti, che appare come una vera e propria dichiarazione di guerra, colpisce gli Stati Uniti l'11 settembre 2001

Ecco il film di quelle ore drammatiche:

- 8,45 (ora locale, le 14:45 in Italia): un aereo si schianta

contro una delle torri gemelle del World Trade Center a New

York.

- 9,05: un secondo aereo si schianta contro l'altra torre del

World Trade Center.

- 9,18: il presidente George W. Bush, immediatamente informato

del disastro, cancella gli impegni della mattinata.

- 9,20: l'Fbi indaga sulla possibilita' che i due atti siano

frutto di un atto di terrorismo. A New York si apprende che l'

Fbi era stato messo in allerta per il possibile dirottamento di

un aereo poco prima dell'impatto dei due aerei.

- 9,28: fonti del governo parlano di un attentato.

- 9,30: sono evacuati la Borsa del Nymex e il New York

Mercantile Exchange.

- 9,32: il New York Stock Exchange, la Borsa Valori di Wall

Street, rinvia l'apertura del mercato.

- 9,33: si apprende che uno degli aerei kamikaze era un Boeing

767 delle American Airlines dirottato da Boston.

- 9,35: comincia l'evacuazione del New York Stocks Exchange, la

Borsa valori di Wall Street.

- 9,36: la rete tv Cnbc parla di almeno sei morti accertati e

un migliaio di feriti.

- 9,40: la polizia avverte le persone vicine al World Trade

Center che un terzo aereo potrebbe avvicinarsi alle due torri.

- 9,42: la televisione di Abu Dhabi comunica che il Fronte

democratico per la liberazione della Palestina ha rivendicato il

doppio attentato.

- 9,45: viene evacuata la Casa Bianca.

- 9,45: un incendio divampa al Pentagono che viene fatto

evacuare. L'incendio e' forse causato dall'esplosione di un

aereo.

- 9,47: e' evacuato il dipartimento al Tesoro. Evacuati per

precauzione anche altri grattacieli.

- 9,48: un incendio divampa sul Mall di Washington, non lontano

dalla Casa Bianca.

- 9,48: la Borsa Valori di Wall Street annulla l'apertura.

- 9.49: il Congresso e il ministero del Tesoro a Washington

sono fatti evacuare in seguito a minacce terroristiche.

- 9,53: scoppia un incendio al dipartimento alla Difesa che

viene fatto evacuare.

- 9,53: la Federal Aviation Administration chiude tutti gli

aeroporti degli Stati Uniti.

- 10,00: la Cnn mostra una nuova enorme esplosione su una delle

torri gemelle del World Trade Centre.

- 10,00: il personale dell'Onu scende per precauzione nei

sottosuoli.

- 10,03: Il Fronte democratico per la liberazione della

Palestina (Fdlp) smentisce di essere responsabile degli

attentati.

- 10,03: viene evacuato il grattacielo Sears a Chicago.

- 10,07: crolla il primo grattacielo colpito a New York.

- 10,08: il segretario di Stato Colin Powell lascia il Peru'

dove si trova per l'assemblea generale dell'Osa e rientra negli

Usa.

- 10,11: la rete tv NY1 informa che il secondo aereo che ha

colpito il Wtc e' stato dirottato dall'aeroporto di Boston ed

era della United Air Lines.

- 10,20: per precauzione e' fatto evacuare il palazzo di Vetro.

- 10,27: tutti i voli transatlantici per gli Usa sono dirottati

sul Canada.

- 10,27: crolla la seconda torre del World Trade Centre.

- 10,28: si diffonde la voce di un'autobomba esplosa davanti al

dipartimento di Stato a Washington che provoca un incendio.

- 11,34: si apprende che due aerei usati negli attentati

avevano in totale 156 persone a bordo.

- 11,36: un funzionario del dipartimento di Stato smentisce che

una autobomba sia esplosa davanti alla sede del ministero.

- 12,26: crolla un altro palazzo vicino al World Trade Center

per i danni provocati dalle esplosioni.

- 12,39: La polizia di New York parla di migliaia tra morti e

feriti.



