11/9: identificate altre due vittime degli attacchi

Il medico legale della città di New York ha annunciato l'identificazione di altre due vittime degli attacchi dell'11 settembre. Una di queste è Dorothy Morgan, dell'altra invece non è stato comunicato il nome su richiesta della famiglia. L'identificazione arriva quasi a 20 anni dall'attacco.

L'ufficio del medico legale di New York sta continuando a effettuare i test sul Dna dei resti rinvenuti. "Venti anni fa abbiamo promesso alle famiglie delle vittime degli attacchi che avremmo fatto il possibile per identificare i loro cari e con le due nuove identificazioni continuiamo a rispettare il nostro impegno", afferma l'ufficio del medico legale. (ANSA).