Xi a Draghi, Italia svolga ruolo attivo su legami Cina-Ue

La Cina auspica che l'Italia svolga un ruolo attivo nel promuovere "lo sviluppo sano e stabile delle relazioni Cina-Ue". E' quanto ha detto il presidente Xi Jinping nel colloquio telefonico avuto oggi con il premier italiano Mario Draghi, nel resoconto del network statale Cctv. La Cina "apprezza la promozione attiva dell'Italia della cooperazione globale in materia di salute pubblica e cooperazione economica", quale presidente di turno del G20 e assicura il suo sostegno per la riuscita del summit di Roma di ottobre: la lotta globale al Covid-19 e la ripresa dell'economia mondiale sono "in una fase critica". Il presidente Xi Jinping, nel colloquio telefonico odeirno con il premier Mario Draghi, ha detto che "in quanto piattaforma principale per la cooperazione economica internazionale, il G20 dovrebbe aderire al vero multilateralismo e promuovere lo spirito di solidarietà e cooperazione contro la pandemia".