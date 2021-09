Parigi, rapinata una gioielleria in Place Vendome

Rapina in una gioielleria di Place Vendome, una delle piazze piu chic di Parigi. Il colpo, precisa l'emittente Bfm-Paris, è stato perpetrato intorno alle 12:10. Un poliziotto ha aperto il fuoco contro uno dei rapinatori in fuga, che è rimasto leggermente ferito ed è stato poi fermato assieme a un complice. Il bottino è ancora in corso di valutazione. In totale, gli inquirenti sono sulle tracce di almeno sei criminali, alcuni fuggiti in auto e altri in scooter.