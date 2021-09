Talebani: 'Colpiremo duramente ogni tentativo di insurrezione'

Qualsiasi tentativo di insurrezione sarà "duramente colpito". Lo ha detto il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid nel corso di una conferenza stampa, dopo aver annunciato il totale controllo della valle del Panjshir, l'ultima sacca di resistenza da quando hanno preso il potere in Afghanistan a metà agosto. "L'Emirato islamico è molto sensibile alle insurrezioni. Chiunque tenti di portarne aventi una sarà colpito duramente. Non ne permetteremo un'altra", ha aggiunto.

A quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato a Islamabad. A breve si trasferirà in elicottero alla frontiera di Torkham, tra Pakistan e Afghanistan. Prima un passaggio alla base militare di Torkhan, a seguire briefing sui transiti e sulle misure predisposte da parte pakistana alla frontiera con l'Afghanistan. Subito dopo incontrerà il capo di stato maggiore dell'esercito pakistano. A seguire incontro con il ministro degli Esteri e il primo ministro pakistano.

L'Iran, intanto, condanna "con fermezza l'assalto" dei Talebani contro il Panshir, ultima sacca di resistenza in Afghanistan, di cui il movimento fondamentalista ha rivendicato di aver conquistato il "totale" controllo. "Le notizie provenienti dal Panshir sono davvero inquietanti", ha detto stamani il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Saeed Khatibzadeh, nel consueto punto stampa del lunedì. Parole di condanna anche contro "ogni ingerenza straniera" in Afghanistan, in un apparente riferimento al Pakistan, che nei giorni scorsi ha inviato a Kabul il capo dei suoi servizi segreti (Isi) per colloqui con i talebani sul futuro governo e la sicurezza nel Paese. "Vorremmo informare i nostri amici, e quelli che potrebbero fare l'errore strategico di entrare in Afghanistan con diverse intenzioni, che l'Afghanistan non è un Paese che accetta il nemico o l'aggressore", ha dichiarato il portavoce iraniano.

La forza di resistenza anti-talebana ha reso noto che continuerà a combattere: poche ore dopo l'annuncio dei talebani di aver preso il controllo "totale" della valle, il Fronte di resistenza nazionale (Nfr) ha affermato di essere presente in "posizioni strategiche" in tutta la valle, aggiungendo che "la lotta contro i talebani e i loro partner continuerà".