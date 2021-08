Le truppe Usa via da Kabul. Talebani: 'Vittoria degli afghani'

Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato di aver chiesto al segretario di Stato Antony Blinken di "continuare a guidare il coordinamento con i nostri partner internazionali per garantire il passaggio sicuro di tutti gli americani, dei partner afghani, degli stranieri che vogliono lasciare l'Afghanistan". Il presidente ha ricordato la risoluzione approvata dal consiglio di sicurezza dell'Onu, che "manda un chiaro messaggio su cio' che la comunita' internazionale si aspetta che i talebani facciano andando avanti, in particolare la liberta' di viaggiare".

"I talebani si sono impegnati per un passaggio sicuro e il mondo chiedera' conto dei loro impegni", ha aggiunto. Tra gli sforzi indicati da Biden l'azione diplomatica in corso in Afghanistan e il coordinamento con i partner nella regione "per riaprire l'aeroporto consentendo la continuazione della partenza per quelli che desiderano partire e per la consegna dell'assistenza umanitaria al popolo afghano".

"E' cominciato un nuovo capitolo del nostro impegno con l'Afghanistan", ha detto il segretario di stato Antony Blinken nel suo primo briefing dopo il ritiro Usa da Kabul. Gli Usa restano impegnati, anche dopo il ritiro, ad aiutare tutti gli americani che vogliono lasciare l'Afghanistan.

Il più importante portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, si è congratulato con gli afghani per la loro vittoria, poche ore dopo che le ultime truppe statunitensi avevano lasciato il Paese dopo 20 anni di intervento militare. "Congratulazioni all'Afghanistan - ha detto dalla pista dell'aeroporto di Kabul - questa vittoria appartiene a tutti noi. Vogliamo avere buoni rapporti con gli Stati Uniti e il mondo. Accogliamo con favore - ha concluso - buone relazioni diplomatiche con tutti". La sconfitta degli Stati Uniti è stata una "grande lezione per gli altri invasori e per la nostra generazione futura". "E anche una lezione per il mondo", ha aggiunto il portavoce dalla pista dell'aeroporto di Kabul.

Il ritiro delle truppe Usa dall'Afghanistan ha dimostrato che la "politica di intervento militare sfrenato e di imposizione dei propri valori e sistemi sociali in altri Paesi è irrealizzabile ed è destinata al fallimento". Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, commentando nel briefing quotidiano la partenza delle ultime truppe americane da Kabul, ha osservato che l'Afghanistan "è stato in grado di liberarsi dell'occupazione militare straniera e ha inaugurato un nuovo punto di partenza per la pace e la ricostruzione nazionale. La storia dell'Afghanistan ha aperto una nuova pagina".