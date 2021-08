Afghanistan: Unicef, 300mila bambini sfollati

''Non possiamo abbandonare i bambini dell'Afghanistan nel momento del bisogno'': è l'appello del direttore regionale dell' UNICEF George Laryea-Adjei.



L'organizzazione umanitaria stima che sono 300mila i bambini costretti a lasciare le loro case, in alcuni casi mentre dormivano, in seguito all'arrivo dei talebani e alla corsa a lasciare il Paese. Un milione di bambini sotto i 5 anni soffrirà di malnutrizione grave, pericolosa per la vita. Oltre 4 milioni di bambini, tra cui 2,2 milioni di ragazzine, sono fuori dalla scuola. "Stanno lottando con ansie e paure: in troppi hanno assistito a scene che nessun bambino dovrebbe mai vedere".