Dalla Nato all'Ue, condanna e sdegno per l'attacco a Kabul

"Condanno fermamente l'orribile attacco terroristico fuori dall'aeroporto di Kabul. La nostra priorità resta quella di evacuare il maggior numero di persone in sicurezza, il più presto possibile". Lo scrive il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, su Twitter, rivolgendo un pensiero a quanti sono stati colpiti ed ai loro cari.

"Angoscia per le esplosioni" vicino all'aeroporto di Kabul. "Ci aspettano giorni drammatici". Lo scrive il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, su Twitter.

Sassoli, garantire sicurezza all'aeroporto di Kabul - "Un attacco atroce e spietato. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e ai feriti. Indispensabile garantire la sicurezza dell'aeroporto di Kabul. I Paesi Ue trovino la forza per portare in salvo i cittadini europei e coloro che si sentono minacciati". Lo scrive il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, su Twitter.

Von der Leyen, evitare recrudescenza terrorismo - "Condanno fermamente gli attacchi codardi e disumani all'aeroporto di Kabul. E' fondamentale fare di tutto per garantire la sicurezza delle persone in aeroporto. La comunità internazionale deve lavorare a stretto contatto per evitare una recrudescenza del terrorismo in Afghanistan e oltre". Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.