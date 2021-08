Covid: oltre mille morti in 24 ore negli Usa, mai così da aprile

Oltre mille morti di Covid in un solo giorno, mai così tanti dal mese di aprile. E' il bilancio della giornata di martedì' negli Usa, secondo il conteggio della Reuters riportato da diversi media americani. I decessi sarebbero stati 1.017, circa 42 ogni ora, con una media adesso di 769 morti al giorno. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia negli Stati Uniti sale così a oltre 620.000.

Usa distribuiranno terza dose da settembre - Gli Stati Uniti cominceranno a distribuire ad ampio raggio le terze dosi di vaccino anti Covid il prossimo mese, a partire dal 20 settembre. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie Usa. "I dati disponibili mostrano chiaramente che la protezione contro l'infezione da coronavirus diminuisce con il tempo, e in coincidenza con la variante Delta, iniziamo a vedere una protezione ridotta contro la malattia in forma moderata e lieve. Abbiamo concluso che un richiamo sia necessario per massimizzare la protezione da vaccino e prolungare la sua durata", si legge in una nota.

In Russia 799 morti in 24 ore, tendenza in calo - La Russia ha registrato 20.914 nuovi casi di Covid-19 e 799 decessi correlati nelle ultime 24 ore, lo ha fatto sapere la task force federale contro il virus. "Nell'ultimo giorno 20.914 casi di Covid-19 sono stati confermati in 85 regioni della Russia", ha detto la sede centrale. Nelle ultime 24 ore 799 persone sono morte a causa del Covid-19 in tutto il paese, rispetto alle 805 del giorno prima. Il maggior numero di morti è stato registrato a Mosca (59), San Pietroburgo (40) e nel Territorio di Krasnodar (34). Lo riportano le agenzie.

Superate le 570 mila vittime in Brasile - Il Brasile ha superato la soglia dei 570 mila decessi legati al coronavirus, mentre si stima che questa settimana raggiungerà i 20,5 milioni di contagiati dall'inizio della pandemia, nel febbraio 2020. Con 1.137 decessi registrati fnelle ultime 24 ore, il colosso latinoamericano, secondo Paese al mondo nella classifica dei decessi, ha raggiunto 570.718 vittime. La media mobile è stata di 833 decessi al giorno durante l'ultima settimana, il che indica una diminuzione del 10% rispetto alla media riportata 14 giorni fa. Contestualmente sono stati registrati 38.218 nuovi contagiati, portando il totale a 20.417.204. Nel frattempo, la media mobile dei casi è stata di 29.117 al giorno negli ultimi sette giorni, il che indica un calo dell'11% rispetto al dato registrato due settimane fa.